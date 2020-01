Les pneus hiver vous attendent au chaud... mais le Belge, lui, attend la neige pour les faire installer

L'habitude est ancrée: alors que le gel s'installe, les automobilistes procèdent au fameux changement de pneus pour s'adapter à la saison. Des pneus hiver qui, cette année, sont encore au chaud, attendant patiemment que les automobilistes fassent les démarches pour les installer sur leur véhicule.

Mais il y a un problème. Les conducteurs s'y prennent de plus en plus tard, décalant cette installation au moment des premières neiges ou gelées, ce qui pose de vrais problèmes dans la gestion des stocks. Les marchands de pneus ne le cachent pas, ils n'attendent qu'une averse de neige pour pouvoir liquider leurs pneus, toujours en attente dans les différents garages.

Les automobilistes sont aussi de plus en plus friands des pneus mixtes. Ces pneus, théoriquement adaptés pour toutes les saisons, ont vu leur vente progresser de 11% en 2018. Ces derniers s'usent pourtant plus vite en été et ne sont pas totalement adaptés aux conditions hivernales.

Reste à savoir si la Belgique sera confrontée cet hiver à un épisode neigeux. Sans quoi ces pneus pourraient rester dans le garage pour un long moment.