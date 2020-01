Marc fait la même galette des rois depuis 40 ans: seules les fèves changent avec les tendances!

Après les excès des fêtes, il vous reste peut-être une petite place pour une part de galette des rois ? L'Épiphanie, c’est déjà demain ! Les boulangers et pâtissiers du pays s’activent depuis plusieurs jours derrière leurs fourneaux pour préparer la traditionnelle galette des rois. Reportage à Gosselies.

La journée de Marc a déjà démarrée depuis hier soir à 22 heures. Ce matin, il est toujours en train de préparer ses galettes pour satisfaire les demandes. Une recette qu’il connaît par cœur, réalisée depuis près de 40 ans. "Poudre d’amandes, beurre, œufs, et des arômes, un arôme que je cache très secrètement !", explique Marc Cailleeuw.

Les fèves s'adaptent aux tendances

Si au fil des années, la galette version Marc n’a pas évolué dans sa recette, les fèves, elles, s’adaptent aux tendances. Il y a des personnages de dessin animés, mais pas seulement. "Ici par exemple, je fais les Johnny", explique Marc. "Il est décédé il y a deux ans, donc on profite aussi un peu de la publicité qui se passe autour de ça."

Dans la boulangerie, on constate chaque année que les nombreux repas de fête de ces derniers jours n’ont pas d’influence sur le succès de la galette. Ici, on en vend même deux fois plus que le concurrent : la bûche de Noël. La tradition se poursuit.

"J’en achète tous les ans", dit un client. "Je ne manquerais pas ça. Ce qui me plait, c’est la pâte, puis c’est festif, et bon !"

"Nous ne sommes que deux, mais on la mange chaque année!"

"C’est du plaisir ! On est que deux mon mari et moi, mais on le fait chaque année", répond une autre cliente. "C’est souvent moi qui ait la fève, mais c’est un hasard !"

"On constate que la demande est en augmentation ! Moi, je commence à la veille du Nouvel An", dit le pâtissier. "Et ça dure une quinzaine de jours."

300 galettes seront produites au total par ce boulanger passionné. Quelques dizaines de plus que l’an dernier.