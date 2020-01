Les Croates aux urnes pour une présidentielle ouverte

(Belga) Les électeurs croates votaient dimanche lors d'une présidentielle incertaine où la conservatrice sortante doit séduire la droite radicale si elle veut l'emporter face au sérieux défi représenté par un ancien Premier ministre social-démocrate.

Le second tour de la présidentielle survient quelques jours après l'accession de la Croatie à la présidence tournante d'une Union européenne qui devra gérer l'après-Brexit. Le scrutin a révélé la montée en puissance de la droite dure dans un pays qui fait face à la pression de migrants à ses frontières et est confronté comme ses voisins balkaniques à une corruption endémique ainsi qu'à l'exode massif de ses habitants. Les 3,8 millions d'électeurs doivent choisir entre deux visions pour ce pays baigné par l'Adriatique: la "Croatie authentique" que la sortante Kolinda Grabar-Kitarovic affirme représenter, et la "Croatie normale" promise par son rival social-démocrate Zoran Milanovic Le scrutin est ouvert. Un dernier sondage donnait trois points d'avance à l'ex-Premier ministre social-démocrate mais montrait que 13% de l'électorat restait indécis. A 10H30 GMT, la participation avoisinait les 19%, soit trois points de moins qu'en 2014. (Belga)