Volley: débuts parfaits de la France contre la Serbie au tournoi de qualification olympique

Les volleyeurs français peuvent continuer à rêver de Tokyo: brillants vainqueurs dimanche 3-0 à Berlin de la Serbie, championne d'Europe en titre, les Bleus ont surmonté absences et blessures pour débuter idéalement le tournoi de qualification olympique.

Jusqu'à la finale de vendredi, huit équipes luttent pour décrocher la dernière place accordée à l'Europe aux JO. Les Français, champions d'Europe 2015, visent une deuxième qualification consécutive après Rio-2016.

Dans l'autre poule, la Slovénie et l'Allemagne sont favoris. Les deux premiers de chaque poule disputeront jeudi les demi-finales.

Cette victoire (25-21, 25-21, 25-22) contre les favoris serbes vaut donc de l'or, au sein d'une poule B extrêmement relevée où il faudra encore affronter la Bulgarie lundi (17h00), puis les Pays-Bas mercredi (20h45).

"Ce bon début de tournoi ne change rien à notre état d'esprit", a immédiatement déclaré le capitaine tricolore Benjamin Toniutti, "il faut rentrer demain (lundi) sur le terrain contre la Bulgarie avec le même état d'esprit. On commence bien, mais on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur dans ce genre de compétition."

- Jean Patry "énorme" -

Reste que ce succès va lever les doutes des Français, arrivés en Allemagne sans Thibault Rossard, Trévor Clevenot (blessés), ni Stephen Boyer (raison personnelle).

"C'est extraordinaire, a d'ailleurs jubilé le sélectionneur Laurent Tillie après le match, on a eu pas mal de problèmes avant d'arriver ici, avec des joueurs blessés ou fatigués (...) Et on a fait contre la Serbie une belle performance collective et individuelle, où chacun a été à son meilleur niveau."

La plus belle satisfaction vient probablement de la performance de Jean Patry, 23 ans, le pensionnaire du Top Volley Latina (Italie) titularisé au dernier moment au poste de pointu pour suppléer Boyer et auteur de 22 points dont 9 dans le premier set, qui ont mis l'équipe de France sur les rails.

"Il a été énorme", s'est félicité son capitaine Toniutti, "il fait un bon début de saison en Italie, et mentalement il était prêt à commencer ce tournoi. C'est bien pour lui parce que ce n'est jamais facile de commencer une compétition avec tellement de pression."

- Services chirurgicaux -

"J'avais un peu de pression avant le match", a reconnu Patry, également auteur du point de la balle de match. "Passer titulaire sur un tournoi de qualification aux Jeux olympiques, c'est pas rien."

Face aux redoutables serbes et à leur vedette Atanasijevic, les Bleus ont quasiment toujours fait la course en tête, avec beaucoup de sang-froid, en dehors d'un passage à vide en début de deuxième set, où ils se sont retrouvés menés 9-3.

Mais pour Benjamin Toniutti, même cette baisse de pression a délivré des enseignements positifs: "On n'avait pas fait de matches de préparation, on savait qu'on allait avoir des hauts et des bas. Mais on est restés patients, sereins, et on est revenus petit à petit en faisant un ou deux break." Une série de services chirurgicaux de Yacine Louati (dont deux aces) notamment a permis aux Bleus de repasser devant.

Le troisième set a ressemblé au premier: la France a quasiment toujours conservé un ou deux points d'avance avant d’accélérer en toute fin de manche.