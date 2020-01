Incendies: Macron propose une "aide opérationnelle immédiate" à l'Australie

Emmanuel Macron a annoncé avoir proposé dimanche "une aide opérationnelle immédiate" de la France à l'Australie pour lutter contre les incendies qui ravagent le pays et qui ont fait 24 morts.

"Solidarité avec le peuple australien face aux incendies qui ravagent leur pays", écrit le président de la République dans deux tweets en français et en anglais.

"Ce matin, j’ai appelé" le Premier ministre australien, Scott Morrison, "pour offrir notre aide opérationnelle immédiate pour lutter contre les feux, protéger la population et préserver la biodiversité", précise-t-il.

Les autorités australiennes ont indiqué dimanche que les feux de forêt d'une ampleur sans précédent qui dévastent des régions entières du pays depuis plusieurs mois ont fait une 24e victime et des "dégâts considérables".

Des centaines de propriétés ont été détruites et un homme est mort samedi, durant l'une des pires journées depuis le début des incendies en septembre.

Jeudi, le président brésilien Jair Bolsonaro et son chef de gouvernement avaient fustigé "le silence" d'Emmanuel Macron sur les incendies meurtriers en Australie.

Les critiques du président français lors des incendies en Amazonie en août et septembre derniers avaient été très mal reçues à Brasilia et provoqué une brouille diplomatique entre le Brésil et la France qui n'a pas été soldée.