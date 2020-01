Raid américain à Bagdad - Merkel, Macron et Johnson veulent "réduire les tensions"

(Belga) Les dirigeants allemand, français et britannique ont convenu dimanche d'oeuvrer ensemble à la désescalade au Moyen-Orient, a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand. Les tensions sont au plus haut depuis qu'un drone américain a tué le général iranien Soleimani en Irak.

"La chancelière (Angela Merkel), le président français (Emmanuel Macron) et le Premier ministre britannique (Boris Johnson) ont convenu de travailler ensemble pour réduire les tensions dans la région", a déclaré le porte-parole. Mme Merkel s'est entretenue par téléphone avec MM. Macron et Johnson. Le président français a par ailleurs assuré son homologue américain Donald Trump de "son entière solidarité avec les alliés". Il a appelé l'Iran à s'abstenir de toute "escalade militaire susceptible d'aggraver encore l'instabilité régionale", selon un communiqué de la présidence française. "Face à la montée des tensions en Irak et dans la région", M. Macron a aussi "exprimé sa préoccupation concernant les activités déstabilisatrices de la force Al Qods sous l'autorité du général Qassem Soleimani", tué vendredi par les Etats-Unis. Il a "rappelé la nécessité que l'Iran y mette maintenant un terme". Le président a marqué "la détermination de la France à travailler aux côtés de ses partenaires régionaux et internationaux à l'apaisement des tensions". (Belga)