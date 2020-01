Wales Bonner, créatrice londonienne portée par la grâce

A tout juste 29 ans, Grace Wales Bonner est l'une des créatrices londoniennes les plus prometteuses, explorant dans sa marque éponyme l'identité masculine noire avec des looks qui ont tapé dans l'oeil de célébrités comme Meghan Markle.

Avec sa collection automne/hiver 2020 présentée dimanche soir à Londres dans le cadre de la Fashion Week masculine, cette fille d'un Jamaïcain et d'une Anglaise a rendu hommage à ses origines, explorant la génération des Britanniques issue des Caraïbes vivant à Londres dans les années 1970.

"Je me suis intéressée à la façon dont les jeunes et les gens embrassent les traditions britanniques mais aussi construisent leurs identités et leurs liens avec les Caraïbes. C'est aussi une exploration du multiculturalisme au Royaume-Uni à cette époque", a expliqué la styliste à l'AFP.

Baptisée Lover's rock, du nom d'un style de reggae romantique né dans la capitale britannique à cette époque, la collection s'inspire d'un reportage du photographe John Goto sur la communauté afro-caribéenne britannique gravitant autour d'un centre communautaire de Lewisham, dans le sud-est de Londres. Elle puise aussi dans l'histoire personnelle de la créatrice.

"C'était en quelque sorte une collection inévitable pour moi. C'est comme si je revenais à la maison", a expliqué Grace Wales Bonner, qui a grandi entre Stockwell et Dulwich, dans le sud de Londres.

Les coupes rappellent le Savile Row, prestigieuse rue des tailleurs londoniens synonyme du chic anglais, des années 1960.

Les symboles caribéens comme ces boutons dorés sur un caban en sergé, sont exhibés avec fierté.

Le métissage se loge aussi dans des bonnets aux couleurs de la Jamaïque faits à la main en laine Shetland, so british.

Grace Wales Bonner explique s'être amusée à "bousculer un peu" des matières "très traditionnelles, très reconnaissables".

La créatrice a aussi réinterprété les oeuvres de Frank Bowling, peintre abstrait britannique né en Guyana à qui le musée londonien de la Tate Modern a consacré une rétrospective l'été dernier.

Les tableaux colorés Swan I et II deviennent des imprimés sur des chemises en soie, le cygne symbolisant le désir irrépressible de liberté.

Porté par un sound system impressionant, le défilé évoque une fête de famille ou de quartier, le public, parmi lequel des membres jeunes et vieux de la communauté caribéenne prenant place autour de tables rondes en sirotant une boisson à l'hibiscus.

- Robe blanche de Meghan -

A peine diplômée de la prestigieuse école londonienne Central Saint Martins, en 2014, Grace Wales Bonner s'est fait remarquer et sa collection de fin d'études, baptisée "Afrique", remporte le L'Oréal Professionnal Talent Awards.

Sa première collection Automne-hiver 2015, "Ebonics", est acclamée par la critique.

Elle reçoit en 2015 le prix de meilleure jeune talent collections homme aux Fashion awards, récompenses de la mode britannique.

L'année suivante, un jury de grands noms de la mode, dont Karl Lagerfeld, Marc Jacobs et Nicolas Ghesquière lui attribue le prix LVMH 2016 du jeune créateur, coup de pouce bienvenu pour développer sa marque.

La jeune Anglaise avait présenté au jury une collection évoquant le couronnement en 1930 de l'empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié, avec des vêtements ornés de broderies, ou dotés de détails au crochet.

Autre coup de pub bienvenu : en mai dernier, l'épouse du prince Harry, Meghan Markle, a choisi une de ses créations, une robe blanche sans manche façon trench, pour présenter leur nouveau-né, Archie, sous les objectifs des photographes.

"Cela a clairement apporté plus de visibilité", a témoigné la styliste auprès de l'AFP, saluant le geste généreux de la duchesse de Sussex.

"Je trouve que c'est génial la façon dont elle utilise sa popularité pour soutenir d'autres gens, d'autres femmes. Elle a été très intelligente et ses intentions semblent très généreuses et sincères".

Passionnée par les questions d'identité et de représentations, piochant ses idées dans l'art, la littérature, la musique ou l'histoire de la culture noire, Grace Wales Bonner dit avoir trouvé dans la mode "le moyen le plus facile et le plus direct pour moi de communiquer".

Admirative de Phoebe Philo et de Coco Chanel, elle explique "toujours rechercher une vision très belle, raffinée, de la masculinité".