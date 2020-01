Prévisions météo de cette semaine: un air anormalement doux pour la saison

Ce lundi matin, la journée débutera avec des nuages bas sur la partie nord du pays et la possibilité de brouillard principalement en Ardenne et dans le sud-est du pays tandis qu'ailleurs, on bénéficiera déjà de larges éclaircies. Progressivement la grisaille matinale se dissipera pour laisser place à des périodes ensoleillées. Les températures maximales seront comprises entre 1 et 6 degrés. Le vent sera généralement modéré de secteur sud.

Mardi matin, une faible perturbation quittera l'est de notre pays. Des éclaircies suivront par l'ouest et le temps deviendra alors partiellement nuageux. Les températures seront comprises entre 4 et 9 degrés. Le vent sera modéré de sud-ouest, s'orientant progressivement au sud dans l'après-midi.

Mercredi, le temps sera doux, mais fort nébuleux avec de la pluie ou de la bruine par moments. Les maxima seront compris entre 7 et 12 degrés. Le vent de sud-ouest sera modéré et temporairement assez fort à la mer.

Jeudi, le temps sera à nouveau doux avec de nombreux nuages et un risque de pluie et d'averses. Les températures maximales seront comprises entre 9 et 13 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud à sud-ouest.

Vendredi, il fera partiellement à très nuageux avec d'abord encore le risque d'un peu de pluie. Maxima entre 6 et 10 degrés sous un vent faible à modéré de sud à sud-est.

Samedi, le temps devrait rester généralement sec avec des champs nuageux et des éclaircies. Maxima entre 4 et 8 degrés sous un vent faible, et plus tard parfois modéré, de secteur sud.

Dimanche, il fera partiellement nuageux et souvent sec avec des maxima de 4 à 7 degrés.