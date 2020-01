Un nouveau leasing "tout compris" pour les véhicules électriques: c'est quoi et combien ça coûte?

Engie et une société de leasing lancent "Numobi", du leasing pour les entreprises et les particuliers entièrement consacré aux voitures électriques. Le but affiché: simplifier la transition du parc automobile belge vers l'électrique. Le leasing comprend plusieurs services et pourrait coûter entre 800 et 1.100 euros par mois selon le véhicule.

Rouler à l’électrique, en théorie beaucoup pourraient être tentés... mais en pratique, cela se complique. Se posent les questions de l’autonomie, de l’accès aux bornes de recharge, du coût ou encore des longs trajets pour les vacances parfois à l’étranger. "Il n'y a pas de solution à ces enjeux climatiques sans quelque part une contribution personnelle et des choix. Choisir c'est renoncer, et c'est souvent plus difficile la partie renoncement que la partie choix, mais moi je suis convaincu que c'est possible", confie Philippe Van Troeye, administrateur-délégué d'Engie Benelux. Une solution plus simple pour les particuliers et les entreprises? Le fournisseur d'énergie Engie et le spécialiste en leasing de véhicules de société Arval (filiale de BNP Paribas) ont présenté lundi leur partenariat Numobi, une offre intégrée de leasing de voitures électriques en Belgique. Le service doit accompagner les entreprises mais également les particuliers qui optent pour la mobilité électrique, malgré des coûts encore élevés. Numobi veut favoriser la transition vers des véhicules électriques en proposant une offre intégrée. Elle englobe notamment la location longue durée d'une voiture électrique, une borne de recharge comprenant l'installation à domicile et au travail, une carte de recharge, l'entretien et des assurances via un financement en leasing, soit une redevance mensuelle. La carte donne également accès aux 100.000 points de recharge accessibles au public en Europe. "C'est un produit de leasing opérationnel pour la voiture, mais aussi des bornes de recharge, l'installation de ces bornes. Et aussi des services qui vont avec, comme une appli qui donne accès à 100.000 bornes publiques en Europe, mais aussi une plateforme en ligne où toutes les bornes sont enregistrés", précise Bart Van Der Pluym, administrateur délégué de Numobi. "Nous sommes les premiers à proposer un package complet qui soulage les utilisateurs finaux et les entreprises", assure Bart van der Pluym. Les partenaires espèrent atteindre 30.000 véhicules électriques profitant de leurs services en 2030. Le prix? Le service lancé qui a un coût estimé entre 800 et 1.100 euros par mois en fonction du modèle de voiture. Mais Numobi met en avant les avantages fiscaux, comme la déductibilité à 100% des véhicules électriques, ou encore les économies de carburant, pour espérer séduire non seulement les entreprises mais aussi les particuliers