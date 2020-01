Patrick, roulé dans la farine par trois connaissances à qui il prête 15.000€: "Tout le monde a profité de moi"

Ce soir, pour son premier numéro de 2020, le magazine "Images à l'appui" tentera de venir en aide à Patrick qui a prêté 15 000 euros à des connaissances pour ouvrir un restaurant. Aujourd'hui l'homme se déclare insolvable, pourtant le restaurant a bien été ouvert.

"J'ai été roulé de tous les côtés", témoigne Patrick. "J'ai donné mon argent et j'ai l'impression que tout le monde a profité de moi."

En 2014, trois connaissances proposent à Patrick de monter une affaire dans l'Horeca. Il pourra y travailler, mais à une seule condition : il doit prêter 15.000 euros pour la construction de la cuisine. "J'ai accepté, j'ai fait une reconnaissance de dette, et ils devaient me rendre mon argent dans les deux ans, avec 10% d'intérêts sur chaque année, soit 1.500 euros par année", raconte Patrick pour Images à l'appui.

Confiant, Patrick verse les 15.000 euros sur le compte d'un des trois associés, mais une fois l'argent versé, l'ambiance est toute autre. "Au début, tout allait bien, mais ça s'est vite envenimé : on s'est disputé, ça n'a pas été, et j'ai été viré. Ils m'ont demandé de partir, et ils ont engagé quelqu'un d'autre."

Deux ans plus tard, à la date prévue sur la reconnaissance de dette pour le remboursement, Patrick n'a reçu que les intérêts, soit 3.000 euros au lieu de 18.000. Le débiteur assure qu'il est insolvable et c'est le seul des trois associés à avoir signé la reconnaissance de dette. Le restaurant, lui, existe bel et bien. Patrick s'y rend même pour réclamer son argent.

