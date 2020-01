Plus de 25.000 faux billets en euros retirés de la circulation en Belgique en 2019

(Belga) Plus de 25.000 faux billets en euros ont été retirés de la circulation en Belgique l'année dernière, ressort-il lundi des statistiques de la Banque nationale. Ce nombre est en diminution par rapport à 2018, puisque 30.000 contrefaçons avaient alors été saisies.

Au total, 25.217 faux billets en euros ont été retirés de la circulation en 2019, pour un montant fictif de 1,27 million d'euros environ. Ces chiffres pourraient toutefois encore légèrement augmenter puisque la police est encore susceptible d'introduire des billets saisis durant l'année, nuance Geert Sciot, porte-parole de la Banque nationale. Les billets les plus copiés sont ceux de 50 et 20 euros. Ce sont ainsi 13.409 billets orange (53%) et 7.178 billets bleus (28%) qui ont été saisis en 2019. Le nombre de contrefaçons repérées en Belgique est à la baisse depuis 2016. "Cela s'explique notamment par le fait que les billets en euros sont de mieux en mieux protégés contre le faux-monnayage, ce qui rend leur imitation toujours plus difficile", explique M. Sciot. Les chances de se retrouver avec un faux billet entre les mains sont donc limitées. Pour la zone euro, on estime que le nombre de faux billets par million de billets en circulation est de 24. (Belga)