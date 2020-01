Incendies en Australie - La Nouvelle-Zélande aussi confrontée à des feux alors que ses pompiers aident en Australie

(Belga) Les pompiers néo-zéalandais ont annoncé mardi être parvenus à maîtriser un feu de forêt qui a consommé 350 hectares dans l'île du Nord. Le pays maintient cependant son appui au voisin australien, en proie à de gigantesques brasiers.

Dressant le bilan du feu maîtrisé dans l'île du Nord, "la situation semble être positive alors que nous avons des conditions climatiques plus favorables", a indiqué Trevor Mitchell pour les services de secours et des pompiers de Nouvelle-Zélande. Environ 70 pompiers étaient en poste, appuyés par sept hélicoptères et deux avions, pour lutter contre les flammes près de Napier, à environ 300 kilomètres de la capitale Wellington. En dépit de cette situation, la Nouvelle-Zélande a encore envoyé 22 hommes du feu supplémentaires, des militaires et des avions en Australie pour venir à bout des gigantesques brasiers qui continuent de brûler au sud du pays. "La dévastation causée par ces feux porte un coup considérable à nos voisins australiens et nous allons continuer à faire ce que nous pouvons pour les aider à gérer cette situation très dynamique et dangereuse", a commenté la Première ministre, Jacinda Ardern. Depuis que les feux de forêt ont pris en septembre dernier en Australie, 157 Néo-zélandais ont été dépêchés pour aider les Australiens, dépassés par l'ampleur des murs de flammes. Les dégagements de fumée de la fournaise en Australie ont atteint les côtes néo-zélandaises durant le weekend, après avoir parcouru plus de 2.000 kilomètres. (Belga)