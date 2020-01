Images incroyables de l'intérieur d'avions au-dessus des feux en Australie (vidéo)

Le vidéo ci-dessus montre des vues de l'intérieur de deux avions de la Force aérienne royale australienne tentant d'atterrir pendant l'opération d'assistance contre les incendies qui ravagent le pays. On constate qu'outre la visibilité inexistante dans les nuages de fumées, le ciel a une teinte rouge-orangée créée par la lumière des incendies en-dessous.

Le premier plan montre l'intérieur d'un C27J Spartan samedi 4 janvier au-dessus de Mallacoota, une petite ville balnéaire du Gippsland, dans l'État de Victoria,à équidistance entre Melbourne et Sydney. Le second montre l'intérieur d'un C130J Hercules le dimanche 5 janvier au-dessus de Merimbula, une ville côtière du sud-est de la Nouvelle-Galles du Sud, non loin de Mallacoota.

Les pompiers redoublaient d'efforts mardi pour reprendre le contrôle de gigantesques feux de forêt en Australie, profitant d'une météo ponctuellement moins défavorable avant une nouvelle vague de chaleur dans les prochains jours. Vingt-cinq personnes ont péri depuis le début de cette crise en septembre. Plus de 1.800 maisons ont été réduites en cendres, de même qu'environ 80.000 km2, soit une superficie équivalente à l'île d'Irlande.