(Belga) De plus en plus de Belges déclarent des dons sur leur déclaration d'impôt, selon des chiffres du SPF Finances. Pour la déclaration 2018 -dons exécutés en 2017-, cela concernait 904.693 contribuables soit 10,3% de plus qu'en 2017 et 40,9% de plus qu'en 2013.

Le montant de ces dons a aussi fortement progressé. En 2018, sur les déclarations d'impôt, plus de 263 millions d'euros ont été consacrés à des dons à des associations. En 2017, il s'agissait de 223 millions et en 2013 de 172 millions d'euros. La déclaration de dons est fiscalement intéressante. Le contribuable peut déclarer un don à partir de 40 euros par année civile et peut en récupérer 45%. (Belga)