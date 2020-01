Commencer la course à pieds, votre bonne résolution en 2020? Pour progresser, courez en groupe (3/5)

C'est l'une des bonnes résolutions les plus fréquentes: commencer la course à pieds. On va tenter de vous aider à tenir votre promesse avec 5 conseils de ce lundi à vendredi, proposés par Valentin Poncelet (le dernier vainqueur des 20km de Bruxelles), pour commencer le running en douceur.

Le premier conseil vous a été donné lundi, celui de disposer d'un bon matériel. Le conseil de mardi était de se fixer un objectif.

Ce mercredi, Valentin Poncelet vous encourage à courir en groupe.

"Le jogging, c’est un sport à la base super facile. Mais c’est encore plus simple de rester devant sa télé, ne pas mettre ses chaussures et se dire qu’on ira demain. Ce n’est pas comme un sport collectif où on peut aller à l’entraînement le mercredi à 18h30 et retrouver les copains. Ici, quand on va courir, on est souvent seul", explique-t-il. "Pour moi, un des critères qui vont vraiment vous aider à progresser, c’est essayer de trouver des gens avec qui courir. Ca peut être des collègues, des amis, qui se fixent le même objectif que vous. Vous pouvez aussi trouver un groupe d’entraînement dans votre ville, avec des gens qui vont vraiment vous accompagner. Vous irez peut-être boire un petit verre après. Et vous aurez fait du sport ensemble. C’est très motivant."