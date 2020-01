Le premier "concept-phone" est signé OnePlus: ils ont trouvé le moyen de rendre l'appareil photo… invisible (vidéo)

Pour la première fois, à ma connaissance, une marque de smartphone prend la peine de présenter un prototype qu'elle n'entend pas commercialiser, et qui est d'ailleurs baptisé 'Concept One'. Durant un an et demi, des ingénieurs du fabricant chinois (qui est de plus en plus ambitieux) ont développé le moyen de rendre invisible… l'appareil photo arrière. J'ai pu le manipuler en exclusivité pour la Belgique au Consumer Electronic Show de Las Vegas.

Ça fait des décennies que les constructeurs automobiles présentent sur les salons des concept-cars. Il s'agit bien souvent d'un one shot, du travail d'une petite équipe pendant un ou deux ans pour montrer tout ce que le fabricant aimerait faire mais qui coûte bien trop cher que pour être commercialement rentable.

> Vidéo au bas de l'article



Vous le savez peut-être: OnePlus a un partenariat avec McLaren depuis quelques années. Le fabricant chinois de smartphone a sorti l'automne dernier une deuxième version d'un téléphone en série limitée aux couleurs de la marque anglaise de voiture de sport. Hé bien, cette année, la collaboration est plus fructueuse: j'ai pu manipuler en marge du CES le OnePlus Concept One.







Juste une histoire de design ?



Et à l'instar des concept-cars, ce premier concept-phone a été mis au point par une petite équipe qui a travaillé durant 18 mois pour créer un beau smartphone. Basé sur le OnePlus 7T Pro, son dos est recouvert en partie de cuir de la même teinte orange que les sièges des McLaren.

Le reste du dos du smartphone est composé de ce qui fait penser au toit en verre de la sportive anglaise. D'ailleurs, de la même manière qu'il peut être rendu parfaitement opaque, cette partie en verre du smartphone peut montrer ou dissimuler les trois lentilles situées verticalement à l'arrière. Magique !



Pour y parvenir, les ingénieurs de OnePlus (70% des effectifs de l'entreprise travaillent dans l'un des centres de recherche et développement) se sont arraché les cheveux. On parle ici de verre électro-chromique, c'est-à-dire qu'une impulsion électrique peut modifier la composition d'une des couches, et rendre opaque ou translucide le verre qui recouvre les capteurs photo.



La technique est assez vieille (Boeing l'utilise sur ses avions), mais c'est la première fois qu'elle est utilisée sur le dos d'un smartphone. D'où les efforts de OnePlus pour la rendre la plus fine possible (0,05 mm).



Même si techniquement, on veut bien croire que OnePlus a eu du mal, on se demande tout de même pourquoi il a consacré des moyens humains et techniques à faire tout ça. Ça dérange vraiment quelqu'un, les petites lentilles des capteurs photo ?







Mais pourquoi ?



Le patron de OnePlus, Carl Pei, a répondu à nos questions après la présentation. Il donne une explication assez logique.

"On observe une multiplication des capteurs photos sur le dos des appareils, et on ne veut pas en être tributaire. On a donc cherché et trouvé le moyen de les dissimuler, pour continuer à avoir de la liberté dans le design", a-t-il répondu.



C'est donc bien une histoire de design. Et si le Concept One n'est pas appelé à être produit ni vendu a priori ("il y aurait trop de tests et de vérifications à faire"), il est comme un concept-car ou une F1: des technologies sont développées et testées, et si elles sont concluantes, on peut les implémenter, à termes, dans d'autres produits.



J'ai été l'un des rares journalistes à mettre la main sur un modèle, et j'ai constaté que, effectivement, les trois lentilles sont invisibles à l'arrière. Et qui si on lance l'application 'appareil photo', elles apparaissent comme par magie afin de pouvoir photographier. OnePlus pourrait même faire varier l'intensité de l'opacité pour ajouter une option de filtres qui seraient donc matériel et non logiciel.



Pour le reste, ce smartphone est un OnePlus 7 (ou 7T) Pro tuné à la sauce McLaren. Il est très original mais il n'est pas très discret, c'est le moins qu'on puisse dire.



Une autre conclusion à tirer: OnePlus se positionne de plus en plus comme un acteur important du monde du smartphone, au point de prendre la peine de tester, développer et même fabriquer des technologies afin de les mettre dans un concept-phone. En croisant les doigts, j'imagine, pour qu'elles soient un jour utiles sur des modèles commercialisables.



Le prochain smartphone de OnePlus sera sans conteste le OnePlus 8, prévu pour le mois de mai logiquement.