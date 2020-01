Retraites: trafic SNCF et RATP toujours perturbé mercredi, au 35e jour de grève

Le trafic sera encore "perturbé" à la SNCF et "très perturbé" à la RATP mercredi, au 35e jour consécutif de la grève contre la réforme des retraites, ont annoncé mardi les deux groupes de transports publics.

Mais jeudi, journée de mobilisation nationale interprofessionnelle et intersyndicale, "l'offre de transport devrait être en baisse", a prévenu la RATP dans un communiqué.

Pour mercredi, la SNCF prévoit "en moyenne" 75% des TGV et 50% des Transilien (RER SNCF, trains de la banlieue parisienne) en circulation, a indiqué le groupe ferroviaire dans un communiqué.

Sur le réseau TGV, le trafic sera "normal" entre Paris et Lille, "quasi normal" sur les lignes Paris-Lyon et Paris-Marseille, a précisé le groupe ferroviaire. Il y aura 9 TGV sur 10 sur Paris-Bordeaux et Paris-Strasbourg, 8 TGV sur 10 sur Paris-Nantes.

Comme pour mardi, il est prévu six TER sur dix (trains et autocars de substitution) en circulation mercredi, soit une hausse de "20% par rapport à la semaine dernière", souligne la SNCF. Des lignes sont rouvertes, comme Plouaret-Lannion en Bretagne, ou Calais-Dunkerque dans les Hauts-de-France.

Un tiers des Intercités circuleront, soit un peu moins que mardi. Le trafic international sera toujours "perturbé", avec 9 Eurostar sur 10, 4 Thalys sur 5 et la moitié des Lyria.

A la RATP, aucune ligne de métro ne sera totalement fermée, selon les prévisions de la régie.

Les métros des lignes automatisées 1 et 14 rouleront normalement. Les quatorze autres lignes seront "très perturbées", ouvertes totalement ou partiellement, mais jamais toute la journée. Certaines stations seront fermées.

Le trafic des RER A et B sera de nouveau "très perturbé". Deux tiers des autobus circuleront "en moyenne". Le trafic des tramways sera, lui, "quasi normal toute la journée".