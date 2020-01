A combien s'élève aujourd'hui en moyenne un loyer en Wallonie?

Une nouvelle enquête révèle aujourd'hui le prix des loyers en Wallonie. Un ménage wallon sur 3 est locataire et paye évidemment, plus ou moins en fonction de la taille de son logement et de la région qu'il habite. En moyenne, le loyer est de 616 euros en Wallonie.

On ne vous apprend rien, les montants des loyers varient en fonction de l'emplacement du logement.

A Charleroi, la moyenne est de 547 euros par mois.

A Liège, c'est 588 euros.

A Arlon: 704 euros.

A Namur: 836 euros.

La moyenne wallonne est de 616 euros.

Olivier Hama, président du syndicat national des propriétaires, était au micro du RTLinfo 19 heures ppour en dire plus: "Des régions sont plus sollicitées, notamment du côté d'Arlon. C'est la frontière avec le Luxembourg. Dans le Brabant wallon, il y a un fort développement économique et un pouvoir d'achat qui est plus important."

D'autres critères expliquent les différences de loyers: la taille, le nombre de chambres, le confort et l'état d'entretien. Plus récemment, la performance énergétique est de plus en plus importante pour le locataire. "Il (le locataire) pourra peut-être prendre un bien qui lui apparaît plus beau et un plus cher, pour autant que les charges de ce bien soient moindres parce que justement ses qualités énergétiques sont meilleures", ajoute Olivier Hamal.

L'habit ne fait pas le moine

Dans l'échantillon de 4000 logements qui a servi de base dans ce premier observatoire des loyers, le plus bas était de 235 euros par mois et le plus élevé de 2800 euros. Et même à ce prix-là, les propriétaires restent vigilants. "Ce n'est pas parce que le locataire vient un BMW ou en Mercedes qu'il a nécessairement la possibilité de payer le loyer qui lui sera réclamé. D'autant plus si le véhicule a été emprunté à un ami", conclut Olivier Hamal.

Depuis 6 ans, il y a plus de permis de bâtir accordés pour de l'habitat collectif. En revanche, coté location, la maison unifamiliale reste encore devant. Elle représente 53,2% des biens loués.