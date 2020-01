Météo - Un temps très doux et très nuageux

(Belga) Le ciel sera très nuageux à couvert ce mercredi avec parfois de faibles pluies ou bruines, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

Dans l'après­-midi, quelques timides éclaircies, plus probables sur la partie nord du pays, seront toutefois possibles. Les maxima, très doux, seront compris entre 8°C en Hautes Fagnes à 12, voire 13°C localement en plaine. Le vent sera modéré de sud­-ouest. Mercredi soir et lors de la nuit prochaine, il fera couvert avec des pluies faibles à modérées. Les températures évolueront peu, avec des minima compris entre 7 et 11°C. Le vent sera modéré de sud­-ouest. A la mer, il sera parfois assez fort avec des rafales jusque 50 km/h. Jeudi, même topo: la nébulosité sera abondante avec peu ou pas d'éclaircies et des périodes de pluie faible à modérée. En soirée, toutefois, les précipitations s'intensifieront. Le temps restera particulièrement doux avec des maxima compris entre 9 et 13°C, sous un vent généralement modéré devenant localement assez fort, surtout en soirée.