Le président Zelensky met en garde contre toute "spéculation" concernant le crash aérien à Téhéran

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre toute "spéculation" après le crash mercredi matin en Iran d'un Boeing ukrainien qui a fait 176 morts.

"Je demande vraiment à tout le monde de s'abstenir de toute spéculation et versions non vérifiées sur la catastrophe", a écrit sur Facebook M. Zelensky. Plus tôt dans la matinée, l'ambassade ukrainienne en Iran a mis en cause "une panne d'un moteur de l'appareil due à des raisons techniques", disant exclure "la thèse d'un attentat terroriste", avant de retirer ce passage de son communiqué. M. Zelensky a ajouté avoir confié au Procureur général ukrainien l'ouverture d'une "procédure criminelle" pour enquêter sur la catastrophe. "Une commission d'enquête constituée de représentants des services de sécurité et des services spécialisés chargés de l'aviation civile sera créée", a-t-il ajouté. "Indépendamment des conclusions concernant les causes de la catastrophe en Iran, la navigabilité de toute la flotte aérienne civile sera vérifiée", a-t-il ajouté. Le président ukrainien a également annoncé qu'il interrompait ses vacances dans le sultanat d'Oman, dans la région du Golfe, pour revenir en Ukraine. L'avion de la compagnie aérienne Ukraine International Airways, qui transportait 176 personnes au total selon les autorités iraniennes, s'est écrasé mercredi en Iran peu après son décollage de Téhéran en direction de l'aéroport Boryspyl de Kiev, tuant tous ceux qui se trouvaient à bord. (Belga)