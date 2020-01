Juliette braquée 4 fois en un an: elle confie ses traumatismes

Les braqueurs visent de plus en plus souvent les petits commerces. A Froyennes, près de Tournai, une libraire a été braquée à 4 reprises en un peu plus d’un an.

"Ça me traumatise, ça me fait peur." Voilà la réaction de Juliette Masurelle quand elle revisionne les images du dernier braquage dont elle a été victime. C’était lundi à 17h30. Un homme cagoulé entre, la menace d’une arme et lui réclame le contenu de la caisse. Mais elle n’était pas seule. Un ami qui se trouvait dans le bureau réagit : "Il s’est levé et dès qu’il a vu le fusil il a pris la chaise et a voulu la lancer. Mais lui (le braqueur, ndlr) a pris peur." L’homme est reparti les mains vides en voiture avec un complice.

Une tentative de vol à main armée qui réveille des souvenirs douloureux. Depuis qu’elle a repris la librairie, elle a été braquée avec un couteau en novembre 2018, avec une arme en janvier 2019 et elle a subi un vol en novembre 2019. Elle souffre de troubles du sommeil, de problèmes de peau et est sous anxiolytiques et antidépresseurs. "Je les voyais partout. Comme si j’avais des images. Dans les baies vitrées je les voyais. Des cagoulés armés j’en voyais partout c’était incroyable."

Juliette peut compter sur le soutien d’amis et de quelques clients fidèles, qui se relaient pour l’accompagner. "Si je peux rester ne fusse qu’une demi-heure en plus avec elle je reste. Le jour où il y a eu cette personne qui est venue pour le braquage, effectivement je suis resté pendant au moins 2 heures, 2h30 avec elle, parce qu’elle était vraiment tétanisée, à ne plus savoir rien faire", explique l’un d’eux.

Pour poursuivre ses activités, elle va renforcer encore son dispositif de sécurité. Je pense que je vais mettre un bouton à partir d’une certaine heure que je pourrais actionner avec une caméra où je verrai qui est à la porte. Juliette a également sollicité la police pour que plus de rondes soient effectuées aux abords de la librairie.