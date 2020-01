Brussels Airport: record de fréquentation avec 26,4 millions de passagers en 2019

(Belga) Brussels Airport a franchi un nouveau record en 2019 avec 26,4 millions de passagers soir 2,7% de plus qu'en 2018, indique mercredi l'aéroport dans un communiqué. Cette croissance se remarque tant sur les passagers locaux qui augmentent de 2,6% que sur les voyageurs en transfert qui augmentent de 2,5%, ce qui résulte du renforcement de Brussels Airport comme hub du réseau Star Alliance.

"Brussels Airport a atteint en 2019 un nouveau record de fréquentation avec 26,4 millions de passagers accueillis. En 10 ans, le nombre de passagers est passé de 17 millions en 2009 à 26,4 millions en 2019, mais le nombre de vols est cependant resté stable au cours de cette période. Cela démontre que la croissance de nos activités peut se faire sans augmentation de l'impact environnemental grâce à l'utilisation d'avions non seulement plus grands et mieux remplis mais également nettement plus écologiques", se réjouit Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company. (Belga)