La mobilité douce et partagée prend petit à petit sa place

(Belga) Le palais consacré à la mobilité douce et partagée #wearemobility prend cette année une place plus importante au salon de l'auto qui ouvre ses portes jeudi à la presse à Bruxelles. Il occupe désormais une place centrale dans le patio et est ouvert pendant toute la durée du salon.

Alors que les constructeurs automobiles réduisent la surface de leurs stands, avec pour conséquence une diminution de la surface globale du salon de l'auto de 110.000 mètres carrés en 2019 à 95.000 mètres carrés cette année, le salon #wearemobility gagne en visibilité. Lors des deux premières éditions, l'exposition se trouvait en effet dans le discret Palais 10 pour une période limitée. "Dix jours durant, les multiples facettes de la micro-mobilité et de la mobilité partagée y seront présentées aux visiteurs", annonce la Febiac, qui se dit "bien décidée à promouvoir ces nouveaux concepts de mobilité douce et/ou partagée." Une trentaine d'exposants sont réunis autour d'une piste d'essai qui permettra au public de se familiariser avec le maniement des trottinettes électriques, vélos électriques, steps et mono-roues. Des "ambassadeurs" de #WeAreMobility proposeront en outre aux visiteurs du Brussels Motor Show de participer à un 'Mobility Scan', qui les sensibilisera sur la manière avec laquelle ils envisagent leurs déplacements. A l'occasion du lancement de #wearemobility, le nouveau système de navigation de Coyote, le Coyote Up a été présenté. Celui-ci est désormais équipé d'un assistant vocal. Par ailleurs, l'ensemble des virages du pays ont été scannés afin de déterminer la vitesse idéale à laquelle l'aborder. (Belga)