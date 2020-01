À quoi ressemble le salon de l'Auto 2020? Notre journaliste a pu jeter un premier coup d’œil

Le Salon de l'auto, événement très attendu par le marché par les acheteurs potentiels et par les amateurs, ouvrait ses portes à la presse ce jeudi. Il ouvrira au public ce vendredi 10 janvier. Notre journaliste Claire Sadzot était sur place pour RTL Info.

Quelles sont les spécificités du salon cette année ?



Le salon est légèrement plus petit, 95.000 mètres carrés tout de même, ce qui n'empêche pas l'ensemble des marques automobiles d'être présentes. Il y a 600 voitures exposées, 400 motos et puis on pourra découvrir 18 premières mondiales. Parmi celles-là, il y a beaucoup de véhicules hybrides et électriques. Les constructeurs automobiles veulent montrer qu'ils sont dans l'air du temps et c'est aussi le cas du salon qui accorde plus d'importance cette année à son espace dédié à la mobilité douce.



Mais c'est loin d'être suffisant pour certaines associations qui estiment que ce salon est complètement déconnecté des préoccupations environnementales. L'association GRACQ, l'association des cyclistes, a par exemple prévu une action ce samedi matin. Elle invite ses membres à venir se déplacer à vélo dans le salon. Il y a aussi, le 18 janvier, le groupe Extinction Rebellion qui, lui, a prévu de mener des actions plus radicales dont on ignore encore la teneur. Autant dire que cette 98ème édition du Salon s'annonce plutôt mouvementée...