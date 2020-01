L'homme qui a abattu un cambrioleur en pleine nuit à Ferrières a été libéré sous conditions

Une personne est décédée lors d'une tentative de cambriolage durant la nuit de mardi à mercredi à Ferrières, en province de Liège. Il s'agit d'un jeune homme né en 1998 et originaire d'Aywaille.

Ce jeudi après-midi, nos confrères de la DH révèlent que l'homme qui a tué le cambrioleur a été libéré sous conditions strictes par le juge d’instruction. Il a été inculpé pour des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

La DH précise également que les trois hommes qui accompagnaient la victime ont été relaxés et libérés.

Rappel des faits



Durant la nuit de mardi à mercredi, aux alentours de 00h30, plusieurs individus se seraient introduits dans un domicile à Ferrières, dans le but d'y dérober des statues. L'occupant des lieux, réveillé par des bruits, aurait surpris les cambrioleurs et ouvert le feu. L'un des suspects a été touché dans le dos et a succombé à ses blessures quelques instants plus tard. Deux autres personnes, le père et le frère du jeune homme décédé, ont été interpellées par les forces de l'ordre. Elles nient toute implication dans cette tentative de cambriolage. Les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits restent néanmoins floues. Le parquet de Liège ne souhaite pas commenter davantage. L'occupant des lieux et les suspects doivent encore être auditionnés et les rapports des médecins légistes et balistiques sont attendus.