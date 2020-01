Le nombre de personnes sans papier entrant en Europe au plus bas depuis 2013

(Belga) Le nombre de personnes sans papier entrant en Europe était en 2019 au plus bas depuis 2013. Selon la Commission européenne -qui se base sur des données de l'Agence européenne de surveillance des frontières Frontex-, 139.000 migrants ont franchi illégalement les frontières de l'UE l'an dernier. Il s'agit d'une diminution de 6% par rapport à 2018 et de 92% par rapport à 2015, lors de la crise migratoire.

Beaucoup d'Afghans ont tenté le voyage en 2019, selon ces chiffres. Ils représentaient environ un quart du chiffre total et leur nombre a presque triplé en un an. La plupart sont arrivés via l'est de la Méditerranée. On note d'ailleurs dans cette zone une forte hausse du nombre de candidats à l'entrée dans l'UE sans papier. Via l'ouest et le centre de la Méditerranée, il y a de moins en moins d'entrées illégales. (Belga)