Prévisions météo: à quoi va ressembler votre week-end?

Une dépression sur la mer Baltique avec un thalweg jusqu'à notre pays se décalera progressivement vers la Biélorussie et la Pologne. A l'arrière, en cours de matinée, une perturbation transitera le pays du nord-ouest vers le sud-est. Ensuite, des courants de nord-ouest légèrement instables d'origine maritime polaire circuleront sur notre pays. Ce soir et la nuit prochaine, une crête anticyclonique mobile sera à l'origine d'une baisse et un virement du vent ainsi qu'une stabilisation de l'atmosphère.

Aujourd'hui, il fera encore d'abord très nuageux sur le centre et le sud-est avec de la pluie ou des averses; sur l'ouest, il y aura déjà des éclaircies. En cours de matinée, le ciel deviendra variable partout avec risque d'une averse. Il fera un peu moins doux avec des maxima de 5 à 9 degrés. Le vent deviendra modéré, et à la côte assez fort, de nord-ouest. Toutefois, sur le sud-est du pays, le vent sera d'abord encore modéré de sud-ouest. Ce soir Ce soir, quelques averses seront encore possibles au sud du sillon Sambre et Meuse; ailleurs, il fera déjà sec. La nuit prochaine, le temps deviendra sec partout avec encore assez bien de nuages. En Ardenne, du brouillard pourra se former. Minima de -1 degré en haute Belgique à +3 degrés en de nombreux endroits en plaine sous un vent faible à modéré revenant de l'ouest-nord-ouest vers le sud-ouest. Samedi Samedi sera comme une digression, où l'on profitera d'un temps sec toute une journée. De nombreux nuages, principalement élevés, seront néanmoins présents. Dans le sud-est du pays, des nuages bas pourront parfois se montrer tenaces. Les Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 ou 8 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera généralement modéré de sud-sud-ouest. Dimanche Dimanche, une faible perturbation traversera le pays d'ouest en est avec une nébulosité abondante et temporairement un peu de pluie. Maxima de 4 degrés en Haute Belgique à 9 ou 10 degrés à la mer, sous un vent modéré à localement assez fort de sud-sud-ouest à sud-ouest.