J-3 avant le rapport final des deux informateurs: où en sont les discussions autour d'un futur gouvernement fédéral?

Le temps est désormais compté, pour les informateurs royaux, Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens, pour entamer les bases d'un futur gouvernement fédéral. Ils doivent rendre leur rapport lundi, mais avant cela ils veulent arriver à réunir une majorité de partis autour de la table. Une opération qui s'avère délicate, selon notre journaliste politique Antonio Solimando.

Elle l'est d'autant plus depuis la rédaction de la note des informateurs. Cette note a été bien accueillie, par la N-VA. Or, après 7 mois d'essai, il est désormais connu qu'une coalition avec la N-VA est fort peu probable : principalement parce que les nationalistes et le PS ne sont pas compatibles.

La N-VA ne veut que scinder le pays, dit le PS. Parler avec le PS, c'est parler à un rideau, selon Bart de Wever. Ce vendredi matin, d'ailleurs, les informateurs recevront les deux présidents de partis PS et N-VA, selon Belga. Face à leur mésentente, la coalition la plus probable reste celle qui allie les libéraux, les socialistes, les écologistes et le CD&V.

Comment aujourd'hui, pourrait-on justifier, de ne réunir que ces partis-là, comment justifier qu'on écarte la N-VA, alors que les nationalistes sont globalement favorables, aux propositions des informateurs ?

C'est peut-être, là, le casse-tête que vont devoir résoudre, les présidents du MR et du CD&V, les informateurs Bouchez et Coens. Ils en parleront aujourd'hui, et devraient multiplier les contacts politiques pour forcer une réunion d'ici dimanche soir.