Dans le nord du Japon, un festival de la neige en manque de flocons

(Belga) En raison d'un hiver exceptionnellement doux, un festival de la neige dans le nord du Japon très populaire est contraint de faire venir une quantité record d'or blanc des environs, ont indiqué vendredi à l'AFP les organisateurs de l'événement.

Le Festival de la neige de Sapporo, la capitale de Hokkaido, la grande île septentrionale du Japon, est une attraction touristique majeure de la région: elle avait attiré 2,7 millions de visiteurs l'an dernier. Le clou de l'événement est une exposition de quelque 200 sculptures de neige et de glace. Mais, pour sa 71e édition, qui doit se dérouler du 31 janvier au 11 février, Sapporo manque cruellement de neige. Les organisateurs ont ainsi décidé cette année de faire appel à un nombre record de camions pour apporter de grosses quantités de neige des environs, jusqu'à 30 kilomètres à la ronde. "Nous travaillons dur" pour trouver la neige adéquate, "c'est du jamais vu", a déclaré à l'AFP Fumiya Onoue, un responsable de l'office de tourisme de Sapporo. La tâche est compliquée par la nécessité de trouver de la neige "sans saletés, cailloux ou produits de fonte" parce que cela fragiliserait les sculptures, a expliqué M. Onoue. Depuis début novembre, il est tombé à Sapporo moins de la moitié de la neige moyenne pour la saison, selon l'observatoire local de l'Agence météo japonaise. Des températures exceptionnellement douces mi-décembre ont fait fondre la neige et des basses pressions atmosphériques ont apporté de l'air chaud à la fin du mois, a expliqué à l'AFP un météorologue de l'observatoire de Sapporo. Cet expert mettait toutefois en garde contre des conclusions hâtives: "le réchauffement mondial du climat existe depuis longtemps et il engendre toutes sortes de phénomènes". "Nous ne pouvons pas le tenir pour responsable des faibles chutes de neige cette saison en particulier" et "l'hiver n'est pas terminé", a-t-il ajouté. (Belga)