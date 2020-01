Championnat de lancer de sapins à Auderghem ce samedi: qui pourra battre le record?

L'asbl Motum organise le premier Championnat de Belgique de Lancer de sapin samedi de 17h00 à 22h00. Le championnat a lieu sur la Place Pinoy à Auderghem. C'est la 6 ème édition du lancer de sapin à Auderghem, mais la première fois que l'événement se présente comme championnat de Belgique.

L'objectif est de lancer le sapin le plus loin possible. Le record est établi à 10m77. Une partie de la place Pinoy sera fermée au trafic pour permettre de lancer les sapins sur la rue. Il y a 3 catégories individuelles: homme, femme et enfant.

Les sapins sont de calibres différents en fonction des catégories Il est aussi possible de participer en équipe. Les sapins de noël ne viennent pas des habitants mais bien des invendus d'un commerçant de la place Pinoy. L'an dernier, 350 personnes ont participé à la compétition.

C'est un événement sportif dans un cadre convivial avec un concert prévu sur la place, de quoi boire et manger.