Encore un peu de pluie avant un temps sec en début de week-end

(Belga) Vendredi midi, quelques averses s'abattront encore sur le sud-est du pays alors que le temps deviendra temporairement sec ailleurs. Ensuite, dans l'après- midi, quelques faibles averses pourront à nouveau se développer, surtout sur le centre et la moitié sud-est du pays. Les maxima évolueront entre 5°C et 9°C tandis que le vent sera généralement modéré, et assez fort à la mer, de secteur nord-ouest.

Vendredi soir, il y aura encore un risque d'averse sur le sud-est puis il fera sec sur l'ensemble du pays. Les minima seront proches ou légèrement inférieurs à 0°C en Ardenne et seront compris entre 1°C et 3°C sur les autres régions. Samedi, il fera sec avec assez bien de nuages élevés sur la plupart des régions. Par ailleurs, sur le sud et le sud-est, les nuages bas pourront se montrer tenaces et se maintenir assez longtemps. Les maxima évolueront entre 2°C en Ardenne et 7°C sur l'ouest. Le vent sera généralement faible à modéré. Dimanche, le temps sera principalement nuageux avec de faibles pluies par moments, sous des maxima proches de 8°C dans le centre. La semaine prochaine, le temps restera probablement doux avec de nombreux nuages et de faibles pluies par moments. (Belga)