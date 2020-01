Axel Witsel et Nicolas Lombaerts dans le onze de la décade au Zenit

(Belga) Le Zenit Saint-Pétersbourg a dévoilé vendredi qu'Axel Witsel et Nicolas Lombaerts font partie de l'équipe de la décade du club russe.

Witsel, presque 31 ans, a joué au Zenit de septembre 2012 à janvier 2017. Ensuite, il est parti en Chine, au Tianjin Quanjian, et après la Coupe du Monde en Russie, il a rejoint le Borussia Dortmund. Il a décroché le titre en 2015, la Coupe d'Allemagne en 2016 et deux Supercoupes en 2015 et 2016. Nicolas Lombaerts a passé dix ans à Saint-Pétersbourg (2007-2017). Ensuite, Marc Coucke l'a amené en grande pompe à Ostende, où il végète maintenant dans le noyau B. Son palmarès avec le Zenit est impressionnant: quatre titres (2007, 2010, 2012 et 2015), deux Coupes de Russie (2010 et 2016), quatre Supercoupes (2007, 2010, 2015 et 2016), la Coupe de l'UEFA 2008 et la Supercoupe d'Europe 2008. Dans l'équipe de la décade, on retrouve le gardien Vyacheslav Malafeev, Aleksandr Anyukov, Domenico Criscito, Branislav Ivanovic, Anatoli Tymoshchuk, Danny, Andrey Arshavin, Hulk et Artem Dzyuba. Ezequiel Garay et Aleksandr Kerzhakov, entre autres, ont reçu une mention honorable. (Belga)