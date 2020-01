Crash aérien à Téhéran - "Une erreur impardonnable" pour le président iranien

(Belga) Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé samedi que son pays regrettait "profondément" avoir abattu un avion civil ukrainien, "une grande tragédie et une erreur impardonnable" selon lui.

"L'enquête interne des forces armées a conclu que de manière regrettable des missiles lancés par erreur ont provoqué l'écrasement de l'avion ukrainien et la mort de 176 innocents", a-t-il estimé sur Twitter, ajoutant que "les investigations se poursuivent pour identifier et traduire en justice" les responsables. L'état-major des forces armées a indiqué à la population que "le responsable" sera traduit "immédiatement" devant la justice militaire. "On vous assure qu'en poursuivant des réformes fondamentales dans les processus opérationnels au niveau des forces armées nous allons rendre impossible la répétition de telles erreurs", ajoute l'état-major dans un communiqué. (Belga)