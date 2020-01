Huit personnes emmenées à l'hôpital après un incendie dans un building d'Ostende

Huit personnes ont été emmenées à l'hôpital samedi après qu'un incendie a éclaté dans un immeuble à appartements multiples d'Ostende, a confirmé Bart Tommelein, le bourgmestre de la cité balnéaire. L'incendie est à présent sous contrôle.

Les huit occupants de l'immeuble ont été transportés à l'hôpital en raison des fumées dégagées par les flammes. Le feu, qui a pris naissance au deuxième étage du bâtiment, a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Des mesures ont par ailleurs montré que tout danger d'intoxication au CO était écarté. Le plan catastrophe communal n'a pas été déclenché non plus.