Une mère et son bébé grièvement blessés dans un accident à Beauraing: "L'enfant a dû être réanimé plusieurs fois"

Un accident faisant deux blessés graves, à savoir une mère de famille et son enfant, s'est produit samedi en fin d'après-midi sur la N40 à hauteur de Beauraing, a indiqué le parquet de Namur.

Des témoins ont signalé un accident "grave" sur la route de Bouillon à Beauraing. "Un de mes amis habite tout près et selon lui, il y a eu une collision frontale", explique l'un d'eux par téléphone, après nous avoir écrit via le bouton orange Alertez-nous. Sur une vidéo amateur, on aperçoit plusieurs véhicules de secours mobilisés. "Ils sont nombreux, c'est impressionnant", commente le témoin qui filme.





Un accident en chaîne a engendré une collision frontale

Joint par notre rédaction, le dispatching de la zone confirme qu’un accident "grave" s’est produit. Il s'agit d'une collision en chaîne survenue dans un sens de circulation. L'une des voitures impliquées, percutée à l'arrière, a été éjectée sur l'autre bande de circulation pour ensuite entrer en collision frontale avec une voiture arrivant en sens inverse. Dans l'un de ces deux véhicules se trouvaient une maman et son bébé. "Tous deux sont très grièvement blessés. Le bébé a dû être réanimé à plusieurs reprises avant d'être transporté au CHU de Mont-Godinne en hélicoptère. Le conducteur de la seconde voiture a été plus légèrement blessé", a indiqué le parquet de Namur.

La nationale 40 est fermée dans les deux sens de circulation. Des déviations sont mises en place, selon des témoins. "On se déplaçait vers Bruxelles, et on a été déviés vers Wellin, dit un autre témoin. On a aperçu un hélicoptère".