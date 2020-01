Les Belges à l'étranger - Praet débloque son compteur mais Leicester s'incline, Dendoncker offre 1 point aux Wolves

(Belga) Dennis Praet a inscrit son premier but avec Leicester samedi lors de la 22e journée du championnat d'Angleterre. Malheureusement pour le Diable Rouge, son équipe s'est inclinée 1-2 face à Southampton. Leander Dendoncker a eu plus de chance: son but a permis à Wolverhampton de partager 1-1 contre Newcastle.

Praet a ouvert le score à la 14e minute pour Leicester. Le Diable Rouge se trouvait à la réception d'un centre de la gauche de Vardy pour conclure, d'une reprise en un temps, une reconversion rapide. Recruté en début de saison de la Sampdoria, Praet, 25 ans, n'avait pas encore marqué sous le maillot de Leicester. La suite du match a été plus compliquée pour les 'Foxes'. Southampton égalisait grâce à un tir d'Armstrong mis hors de portée de Schmeichel par une déviation malchanceuse de Maddison (19e). Le gardien était ensuite sauvé par ses montants à deux reprises en une minute, à chaque fois sur des tentatives d'Ings (43e et 44e). Ings était récompensé de ses efforts en fin de rencontre. Parfaitement lancé par Adams, l'attaquant anglais s'en allait tromper Schmeichel et porter son compteur à 14 buts en Premier League cette saison. Leicester (45 points), deuxième à bonne distance de Liverpool (58 points/deux matchs de moins), pourrait se faire dépasser par Manchester City (44), attendu dimanche par Aston Villa. Southampton (28 points) est 12e. Contre Newcastle, Dendoncker a repris de volée un corner de la droite (14e). Le Diable Rouge inscrit son quatrième but de la saison toutes compétitions confondues, le deuxième en Premier League. Il répliquait de la sorte au but d'ouverture d'Almiron (7e). Wolverhampton (31 points) occupe la septième position. Newcastle (26 points) est 13e. Brighton s'est incliné 1-0 à Everton. Aligné toute la rencontre dans le camp visiteur, Leandro Trossard a joué de malchance en seconde période lorsque sa frappe enroulée de l'entrée du rectangle s'est écrasée sur la transversale (53e). Richarlison a inscrit le seul but du match après un joli numéro pour se défaire de deux défenseurs (38e). Avec 24 points, Brighton est 14e. Chelsea a dominé Burnley 3 buts à 0. Un penalty de Jorginho (27e), une tête d'Abraham (38e) et une déviation d'Hudson-Odoi (49e) ont offert la victoire aux 'Blues'. L'entraîneur de Chelsea Frank Lampard n'ayant effectué aucun changement, Michy Batshuayi a regardé tout le match depuis le banc de touche. Chelsea pointe en quatrième position avec 39 unités. En l'absence de Christian Benteke, blessé, Crystal Palace a tenu en échec Arsenal 1-1. Aubameyang avait donné l'avantage à Arsenal (12e), Jordan Ayew a égalisé (54e). Arsenal a terminé la rencontre à dix après le rouge reçu par Aubameyang pour une intervention dangereuse sur Meyer (67e). Crystal Palace (29 points) reste neuvième, devant Arsenal (28) qui se fait rejoindre par Everton. (Belga)