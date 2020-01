"Former un gouvernement au plus vite pour ne pas renforcer les populistes"

(Belga) L'informateur royal Georges-Louis Bouchez a pressé dimanche les partis politiques associés au processus de formation d'un gouvernement fédéral à se mettre à table pour entamer cette formation, sans quoi les populistes continueront de se renforcer en Belgique.

"Huit mois après les élections, le temps des hypothèses, des rumeurs, des petits intérêts personnels ou partisans est révolu", a affirmé M. Bouchez qui, sous sa casquette de président du MR, présentait à Wavre ses voeux aux militants. "Il est plus que temps de se mettre à table pour former un gouvernement", a ajouté le Montois qui, avec le président du CD&V Joachim Coens, est attendu lundi chez le Roi pour lui faire rapport de leur mission d'information. M. Bouchez a répété que "personne n'aura la coalition de ses rêves", alors que le CD&V a multiplié ces derniers jours ses demandes à constituer un gouvernement avec la N-VA, ce que, côté francophone, PS et Ecolo rejettent. Le nouveau président des libéraux, qui a choisi le slogan macronien "en marche pour 2020", épouse aussi la focalisation du président français sur le combat contre les populistes. Ce sont eux les seuls vainqueurs du scrutin de mai dernier en Belgique, a-t-il dit en citant le PTB et le Vlaams Belang. "Chaque jour qui passe sans gouvernement ne fait que renforcer les populistes. J'exhorte donc l'ensemble de mes collègues à former un gouvernement le plus rapidement possible, car il est toujours possible de constituer un projet enthousiasmant, fort et crédible, dans l'intérêt du pays". Un autre Montois, le ministre-président wallon Elio Di Rupo, avait lui appelé jeudi à ne pas précipiter d'élections anticipées au risque d'une victoire annoncée des extrémistes. (Belga)