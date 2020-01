350 personnes manifestent à Bruxelles contre les violences envers les Ouïghours

(Belga) Environ 350 personnes, selon les estimations de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, se sont rassemblées devant la Gare centrale à Bruxelles dimanche après-midi, pour dénoncer ce qu'elles estiment être un génocide des Ouïghours. Elles ont parlé de répression violente de la Chine contre ce peuple turcophone et musulman, majoritaire dans la région chinoise de Xinjiang, à la frontière avec plusieurs pays d'Asie centrale.

Les manifestants ont dénoncé la violence et la répression dont font l'objet les Ouïghours parce qu'ils osent critiquer la politique de sinisation menée par Pékin dans le Xinjiang, une politique qui aboutit à des discriminations culturelles et religieuses. Le gouvernement chinois, lui, dit agir contre les dissidents ouïghours qui veulent bâtir l'Etat indépendant du Turkestan oriental (nom que donnent les Ouïghours à la région du Xinjiang). Selon l'ONU, en 2018, près d'un million de Ouïgours étaient toujours détenus dans des camps chinois "de transformation par l'éducation" qui seraient de véritables prisons. Les autorités chinoises ont démenti cette information. Début janvier, ce sont des parlementaires américains qui ont exprimé leurs vives inquiétudes face à la situation dans la région de Xinjiang et quant au sort des Ouïghours. Dans son rapport annuel, une commission du Congrès américain chargée de surveiller la situation des droits humains en Chine parle de crime contre l'humanité à grande échelle contre ce peuple. (Belga)