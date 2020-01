Quarante-sept trafiquants d'êtres humains interpellés lors d'une action menée par Europol

(Belga) Quarante-sept personnes ont été interpellées au cours d'une action de démantèlement d'un réseau international de trafiquants d'êtres humains actif en Afrique du Nord, à Gibraltar, en Espagne et dans d'autres pays européens, a annoncé dimanche la police espagnole.

Plusieurs centaines de policiers ont été mobilisés pour cette opération coordonnée, après un an d'enquête, par Europol, l'agence européenne de coopération entre les polices criminelles, et appuyée par les unités spéciales de la police de Gibraltar. Le réseau aurait fourni de faux documents d'identité à quelque 130 migrants, qui ont ainsi pu rejoindre l'Espagne d'abord, puis d'autres pays de l'Union européenne. Les migrants devaient s'acquitter de 7.000 à 8.000 euros pour le voyage. À cette somme s'ajoutaient plusieurs centaines d'euros pour l'hébergement, ou lorsque la destination était plus lointaine. Au cours de l'opération policière, 19.000 euros en liquide, des dizaines de téléphones portables et cinq voitures ont été saisis. Le réseau faisait également appel à des chauffeurs de taxi et du personnel pour délivrer les billets de voyage. Basée au Maroc, l'organisation criminelle a engrangé plus d'un million d'euros. (Belga)