Décès d'une jeune fille de 17 ans à Somzée: un choc toxique, racontent ses parents

Maëlle, une jeune fille 17 ans, est décédée la semaine dernière à Somzée en province de Namur. Ses parents affirment que la mort de leur enfant est survenue à la suite d'un choc toxique, une forme particulière de choc septique qui pourrait avoir été causé par une toxine libérée lors d'une infection aux staphylocoques dorés (bactéries). Nous n'avons pas pu obtenir de confirmation des médecins ayant soigné la jeune fille.

Ce genre de cas est très rare, ce qui expliquerait qu'il n'a pas été diagnostiqué immédiatement. Les parents de Maëlle ont relaté dans plusieurs médias ce week-end l'évolution de l'état de leur fille. Dans le nuit de lundi à mardi, elle a subi un accès de fièvre et a vomi plusieurs fois. Un médecin a diagnostiqué une gastro-entérite. Mais la situation s'est aggravée mardi et Maëlle a dû être emmenée dans un premier hôpital avant d'être évacuée d'urgence vers les soins intensifs d'un second hôpital où le choc toxique a été diagnostiqué, racontent les parents. Il était malheureusement trop tard. L'adolescente est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les parents souhaitent que cette histoire serve afin d'inciter à la vigilance : "Que ça se sache, pour que ça ne se reproduise plus", a expliqué la maman dans plusieurs médias ce week-end. "C’est le seul combat qu’on puisse encore faire pour elle", a-t-elle encore déclaré.