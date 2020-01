La Bourse de Paris sereine en entamant une semaine chargée (+0,24%)

La Bourse de Paris optait pour un optimisme serein (+0,24%) lundi dans l'attente d'une part la signature annoncée pour mercredi de l'accord commercial partiel entre Washington et Pékin et d'autre part de la saison des résultats.

A 09H29, l'indice CAC 40 avançait de 14,33 points à 6.051,44 points. Vendredi, la cote parisienne avait fini quasi stable (-0,09%) à 6.037,11 points.

"Cette semaine fera la part belle aux négociations commerciales sino-américaines. La signature de l'accord à la Maison Blanche et la publication de son contenu devraient permettre d'en savoir un peu plus sur la nature du compromis auquel les deux puissances sont parvenues", estime dans une note Tangi Le Liboux, analyste pour Aurel BGC.

Jeudi, le ministère chinois du Commerce a confirmé le déplacement du vice-Premier ministre chinois, Liu He, à Washington du 13 au 15 janvier. Le texte sera rendu public dans son intégralité mercredi lors de la signature du document à Washington, selon la Maison Blanche.

Il inclut la propriété intellectuelle, les transferts forcés de technologies, les produits alimentaires et agricoles, les services financiers, le taux de change, le renforcement des échanges commerciaux ou encore la résolution des différends.

Cette semaine va également donner le coup d'envoi mardi de la saison de publication des résultats aux Etats-Unis (les banques JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo).

Par ailleurs, au Moyen-Orient, la tension diminue après dix jours de tensions maximales entre l'Iran et les Etats-Unis. Téhéran a reconnu être à l'origine du crash de l'avion d'Ukraine International Airlines, abattu "par erreur" le 8 janvier par ses forces armées.

"L'Iran devrait être occupé, dans les prochains jours à éviter un retour de la contestation, réprimée dans le sang en fin d'année dernière, plutôt que de poursuivre ses représailles contre les Etats-Unis, en position de force après cet énorme raté du régime iranien (...)", considère M. Le Liboux.

Du côté des valeurs, Renault, plus forte baisse du CAC 40, dévissait de 2,84% à 40,65 euros. A l'autre bout de l'indice, Publicis profitait (+2,60% à 43,01 euros) d'une hausse de recommandation à "acheter" contre "neutre" par Goldman Sachs.

PSA cédait 0,53% à 20,76 euros. La famille Peugeot, qui détiendra un peu plus de 6% du capital du groupe formé par la fusion de PSA et Fiat Chrysler, compte exercer son option pour acquérir 2,5% supplémentaires dès que possible, indique-t-elle dimanche dans un entretien exclusif à L'Est Républicain.