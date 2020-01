Pourquoi l’entrée du cinéma Vendôme à Ixelles est jonchée de déchets?

Dans le quartier Matonge à Ixelles, le dépôt illégal est devenu un fléau, particulièrement à l'entrée du cinéma Vendôme. La commune a lancé ce lundi une opération de nettoyage pour mettre fin aux nombreuses décharges illégales dans le quartier, qui s’expliquent facilement…

Le problème ? Les commerçants du quartier Matonge utilisent des sacs ménagers au lieu des sacs à ordures prévus dans le contrat de gestion des déchets. Les habitants, voyant des sacs ménagers tous les jours dans leurs rues, y mettent à leur tour des sacs poubelles les jours où il n'y a pas de collecte. Et enfin, ces amas attirent à leur tour des déversements illégaux provenant de non-résidents de la commune.

Une opération propreté pour régler le problème

Pour enrayer le phénomène, une opération de nettoyage a été lancée ce lundi. Bruxelles-Propreté, la Police de Bruxelles-Capitale et la commune d'Ixelles prennent ensemble diverses mesures.

Des efforts ont déjà été faits au cours des derniers mois pour sensibiliser les habitants et les commerçants du quartier et des environs. Des responsables de la commune ont rendu visite à chaque magasin pour rappeler aux commerçants qu'ils sont obligés d'avoir un contrat de gestion des déchets. L'opération propreté devrait durer six semaines. Pour bien démarrer, les employés de Bruxelles-Propreté ont fait du porte-à-porte avec les gardiens de la paix vendredi dernier pour fournir aux habitants des dépliants d'information sur les jours où ils doivent sortir leurs sacs poubelles.

Les amendes pour déversement illégal peuvent s'élever à 62.000 euros.