Washington place sur liste noire sept responsables vénézuéliens

(Belga) Les Etats-Unis ont placé lundi sur une liste noire sept membres du gouvernement vénézuélien du président Nicolas Maduro, à qui ils reprochent "une tentative infructueuse de prise de contrôle du Parlement".

Dans un communiqué du secrétariat d'Etat au Trésor, Washington accuse d'"actions visant à ébranler la démocratie" les sept hommes suivants: Luis Parra, José Brito, Franklyn Duarte, Negal Morales, José Gregorio Noriega, Conrado Perez et Adolfo Superlano. Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, cité dans le communiqué, précise que les sanctions à leur encontre "pourraient être retirées s'ils se rangeaient aux côtés du peuple vénézuélien et de Juan Guaido", le chef de l'opposition reconnu comme président par intérim du Venezuela par une cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis. Ce dernier, empêché d'accéder à l'hémicycle par la police, a été réélu président du Parlement le 5 janvier par les députés d'opposition lors d'un vote organisé dans un journal, après qu'un élu rival -Luis Parra, qui figure parmi les sept personnes visées par Washington- a revendiqué le poste avec le soutien de Nicolas Maduro. M. Guaido est finalement parvenu deux jours plus tard à prêter serment comme président du Parlement en forçant le passage jusqu'au perchoir, une victoire "symbolique", puisque M. Maduro continue à exercer le pouvoir. Le chef de l'opposition se prévaut de son statut de président du Parlement pour continuer de revendiquer celui de président par intérim et mener son "combat" contre Nicolas Maduro. Il accuse l'héritier du défunt Hugo Chavez (1999-2013) d'être un "usurpateur" depuis l'élection "frauduleuse" de 2018, qui lui a permis de se maintenir au pouvoir. Il tente de l'évincer depuis un an, avec le soutien de l'administration Trump. Sans succès jusqu'à maintenant: M. Maduro a toujours la haute main sur l'armée et jouit du soutien de la Russie, de la Chine et de Cuba. (Belga)