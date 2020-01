Avant un projet dévoilé "début février", Hidalgo assure que son "socle c'est l'écologie"

La maire PS sortante de Paris et candidate, Anne Hidalgo, a assuré lundi que le socle de son projet "c'est l'écologie" mais aussi "la solidarité", et la "construction de logements".

"Le socle c'est l'écologie", a dit la dixième candidate déclarée au cours d'une conférence de presse organisée lundi matin au quartier général de sa campagne dans le IVe arrondissement, à deux pas de l'Hôtel de Ville.

"Je suis maire sortante depuis dix ans, avec des preuves des actions que nous avons menées", a-t-elle ajouté, évoquant des "preuves sur l'écologie mais aussi sur la solidarité". Pour l'élue, "les deux doivent êtres liés, se conjuguer. On ne peut pas être dans un projet où on serait contre le logement ou la production de logements", a-t-elle plaidé, et "ce n'est pas l'un contre l'autre".

L'ex-inspectrice du Travail, qui a déclaré sa candidature samedi soir dans une interview au Parisien, a précisé que son programme serait dévoilé "début février", avec "un chiffrage" précis des mesures, a assuré la candidate soutenue par la plateforme "Paris en Commun", qui rassemble société civile et PS, PCF, Générations, mais pas le PRG.

Interrogée sur des alliances futures, indispensables pour remporter la bataille dans la capitale, Anne Hidalgo a estimé que "les questions d'un parti ou d'accords sont importantes, mais n'interviennent pas au moment où (je vous) parle et n'interviendront pas dans la première phase, avant le premier tour".

La main tendue en décembre du candidat investi par Europe Ecologie-Les Verts (EELV), David Belliard, au candidat dissident de La République en Marche (LREM), Cédric Villani, a laissé circonspects plusieurs membres de la majorité actuelle, et agacé dans son parti écologiste.

Pour Emmanuel Grégoire, directeur de campagne, nul doute qu'"EELV nous tendra la main, et nous aurons plaisir à la serrer".

Plus critique, un élu socialiste de premier plan à Paris s'interrogeait sur cette proposition insolite: "C'est incompréhensible ! Belliard a remis Villani dans le jeu, le fait monter".

- "Comme la Tour Eiffel" -

Dans l'après-midi, Anne Hidalgo a véritablement lancé sa campagne en présentant son projet pour le quartier de la Porte de la Chapelle, dans le nord de Paris.

"Ce quartier a défrayé la chronique ces dernières années par la difficulté à y vivre du fait des campements de migrants et des problèmes de drogue", a expliqué Anne Hidalgo dans un bar du quartier où elle s'est rendue "toutes les semaines depuis mars", pour rencontrer les associations de riverains et les associations humanitaires.

La Porte de la Chapelle est "une entrée" de Paris "qui doit être traitée de façon majestueuse, comme est traité le site de la Tour Eiffel", a estimé la maire sortante, promettant d'en faire une place végétalisée, largement piétonnisée, avec une ou deux bretelles d'accès au périphérique transformées en "jardins suspendus".

"J'ai souhaité donner un message de confiance aux habitants, leur dire que leur quartier mérite de vivre de façon apaisée", a-t-elle insisté, en présence de nombreux élus de Paris et de la métropole.