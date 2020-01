Météo - Les gouttes voleront sur la Belgique mardi

(Belga) Nuages abondants et périodes de pluie ou d'averses entameront la journée de mardi, surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse et au littoral, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Une accalmie de brève durée suivra avant l'arrivée d'une autre zone de pluie en seconde partie d'après-midi, à partir de la France. Il fera entre 5 et 11 degrés, sous un vent d'abord modéré à assez fort, avec des rafales de 60 à 70 km/h. Il faiblira ensuite pour se renforcer à nouveau en soirée, avec des rafales proches de 75 km/h.

La pluie restera au programme mardi soir. En fin de nuit, les gouttes s'évacueront et quelques éclaircies apparaîtront, à partir du sud-ouest. Les minima oscilleront entre 4 et 10 degrés. Le vent restera soutenu, avec des rafales atteignant les 75 km/h, voire localement un peu plus. Mercredi débutera sous les éclaircies. La pluie reviendra gâcher la fête l'après-midi, une nouvelle perturbation traversant le pays d'ouest en est. Le thermomètre affichera de 7 à 11 degrés. Le vent restera modéré à assez fort. Jeudi, les nuages bas laisseront la place aux éclaircies l'après-midi. Pour la première fois de la semaine, aucune pluie n'est prévue. Les gouttes seront toutefois de retour vendredi. (Belga)