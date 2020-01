Gaz hilarant dans les rues de Bruxelles: le bourgmestre prend enfin des mesures pour protéger les jeunes des 19 communes

Des capsules de protoxyde d'azote vides, à côté de ballons de baudruche: c'est ce qu'on trouve dans les zones de Bruxelles (principalement) où des jeunes à la recherche de sensation inhalent ce gaz. A forte dose, il est toxique. Les autorités ont finalement décidé d'en interdire la possession et l'utilisation à des fins récréatives, et ce dans toutes les communes de la région bruxelloise.

La possession et la consommation de protoxyde d'azote à des fins récréatives seront bientôt interdites dans l'ensemble des communes de la capitale, a annoncé lundi soir le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS). Selon M. Close, le règlement général de police commun aux 19 communes interdit désormais d'utiliser ou de posséder à des fins récréatives certaines substances dangereuses comme le gaz hilarant.

Jusqu'à présent, en Région bruxelloise, les communes de Saint-Josse-ten-Noode et de Koekelberg ont pris des ordonnances de police visant à mettre fin à la vente sans restriction de protoxyde d'azote dans leurs commerces, ainsi qu'à la consommation de ce gaz hilarant dans l'espace public de leur territoire.

Comme ceux de Malines, et de Comines, leurs policiers sont autorisés à saisir et à détruire toute capsule de protoxyde d'azote trouvée sur la voie publique.

Gaz hilarant mais... risqué

L'usage premier de ce produit à des fins médicales, dans les bonbonnes de crème chantilly ou d'air sec pour les ordinateurs, est de plus en plus fréquemment détourné par certains jeunes qui en consomment par inhalation, comme gaz hilarant, pour ses effets euphorisants.

Ce détournement à des fins festives peut cependant avoir des conséquences graves à court et long termes sur la santé. La consommation de protoxyde d'azote peut notamment exposer les usagers à des risques d'asphyxie et de brûlure, de vomissements, de troubles neurologiques, de pertes de connaissance et de troubles du rythme cardiaque.

Dès le 1er avril 2020

A la Ville de Bruxelles, le collège échevinal a approuvé le règlement général de police commun aux 19 communes et qui prévoit l'interdiction de l'utilisation ou de la possession de ce gaz à des fins récréatives, a indiqué lundi Philippe Close, interpellé lors de la séance du conseil communal par Mourad Maimouni (PS).

Le texte sera soumis pour avis au conseil de police du 18 février et présenté au conseil communal fin février ou début mars.

Toujours selon le bourgmestre, l'entrée en vigueur de la mesure est prévue le 1er avril prochain.

La Ville inclura par ailleurs cette problématique dans ses actions de prévention des assuétudes, jeux dangereux, etc.