Activation du numéro 1722 par le SPF Intérieur

(Belga) Le Service public fédéral Intérieur a activé mardi le numéro 1722 en prévision des intempéries annoncées par l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce numéro est destiné aux interventions non urgentes quand aucune vie n'est potentiellement en danger mais qu'une intervention des pompiers est nécessaire. Lorsqu'une vie est danger, le numéro d'urgence 112 reste d'application. L'activation du numéro 1722 est préventive. Cette activation ne présage en rien la gravité de l'avertissement et l'ampleur des dégâts éventuels. L'IRM annonce mardi dans la journée et en soirée des rafales pouvant dépasser les 80 km/h au littoral mais également dans l'intérieur des terres, sur l'ouest et sur le relief ardennais avec des pointes possibles proches des 80 km/h. (Belga)