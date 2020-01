Pacte vert européen - L'Europe attend des plans détaillés des Etats voulant bénéficier du Fonds de transition

(Belga) La Commission européenne a présenté mardi les détails du financement qu'elle souhaite pour son "Green Deal" ou Pacte vert, ce vaste plan qui doit rendre l'Europe "neutre en carbone" d'ici 2050. Les grandes lignes de ce plan d'investissement, dont le "mécanisme pour une transition juste" n'est qu'une partie, avaient été exposées sous embargo la veille, et relayées malgré tout par de nombreux médias.

On parle globalement d'"au moins 1.000 milliards d'euros d'investissements durables au cours de la prochaine décennie", qui ne viendront pas seulement du budget de l'UE en lui-même, a rappelé la Commission. Le plan doit entre autres encourager le déblocage de fonds privés dans le même objectif de transition durable (notamment via IvestEU): il va "renforcer l'attrait des investissements" dans les régions où la transition à effectuer est la plus grande, et "proposer un ensemble de mesures de soutien financier et pratique qui représentera au moins 100 milliards d'euros" (sur la période 2021-2027, NDLR) en faveur de ces régions et secteurs qui démarreront de plus loin, selon les mots du commissaire Frans Timmermans, en charge du Green Deal. "Nous créerons les incitations réglementaires propres à permettre le succès des investissements verts", de quoi soutenir encore les investissements privés là où on les attend, ajoute le commissaire Valdis Dombrovskis. Dans le cadre du "mécanisme pour une transition juste" (MTJ), un Fonds du même nom va être créé, "doté de 7,5 milliards d'euros de fonds européens nouveaux". Tous les pays membres pourront y faire appel, à condition de définir des plans détaillés pour les secteurs qu'ils voudraient voir aidés par cette manne. Il s'agira pour le pays de "définir ses territoires éligibles au moyen de plans territoriaux de transition spécifiques". Le Fonds fournira essentiellement des subventions aux régions, indique la Commission. "Il aidera par exemple des travailleurs à acquérir les connaissances et compétences nécessaires au marché du travail de demain, et les PME, start-up et pépinières d'entreprises à créer de nouvelles perspectives économiques dans ces régions". On pense prioritairement aux régions encore fort dépendantes des énergies fossiles. La Commission avait récemment calculé que pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques actuellement fixés pour l'horizon 2030, il faudra effectuer d'ici là 260 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an. (Belga)