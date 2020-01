Le procès en destitution de Trump s'ouvrira probablement mardi prochain

(Belga) Le procès en destitution de Donald Trump devrait s'ouvrir mardi prochain, a annoncé le chef du Sénat après avoir appris que les démocrates de la Chambre des représentants étaient prêts à lui transmettre l'acte d'accusation retenu contre le président des Etats-Unis.

Dans un vote historique, la chambre basse, contrôlée par les démocrates, avait adopté le 18 décembre deux chefs d'accusation contre le milliardaire: abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. La cheffe démocrate de la Chambre Nancy Pelosi avait ensuite tardé à transmettre l'acte d'accusation au Sénat, aux mains des républicains, dans l'espoir d'obtenir des garanties sur l'organisation d'un procès "équitable" à la chambre haute. Mardi, à l'issue d'une réunion à huis clos avec ses élus, elle a finalement annoncé que ce document serait transmis dès le lendemain, après un ultime vote en séance plénière à la Chambre. Le chef républicain du Sénat Mitch McConnell a alors fait savoir qu'il engagerait "selon toute probabilité" avant la fin de la semaine les "démarches préliminaires" à l'ouverture du procès, dont la prestation de serment des sénateurs devant le chef de la Cour suprême des Etats-Unis John Roberts. "Nous espérons y parvenir de manière consensuelle, ce qui permettrait de commencer véritablement le procès mardi prochain", a ajouté ce fidèle soutien de Donald Trump, déterminé à sortir au plus vite le président de cette passe difficile. Après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1999, "le Sénat va entamer le troisième procès en destitution d'un président en exercice", a souligné le chef de la minorité démocrate de la chambre haute, Chuck Schumer, en rappelant que les faits reprochés à Donald Trump étaient "graves".