La journée de mercredi commencera sous le soleil avant l'arrivée de la pluie

(Belga) La journée de mercredi commencera sous un temps sec et assez ensoleillé, avec toutefois des voiles d'altitude, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Dans le courant de la journée, le temps deviendra très nuageux avec des périodes de pluie, déjà l'avant-midi sur l'ouest mais pas avant la fin d'après-midi ou le soir dans la partie est du pays. Les maxima atteindront 7 à 12 degrés. Le vent sera généralement assez fort de sud-sud-ouest avec des pointes de 60 voire plus localement 70 km/h. Il perdra en puissance en fin d'après-midi dans l'ouest, devenant modéré d'ouest-sud-ouest.

Mercredi soir et durant la nuit, la perturbation s'évacuera rapidement vers l'est. Par la suite, le temps deviendra sec avec temporairement de larges éclaircies. Toutefois, nuages bas, brumes et brouillards envahiront progressivement le sud du sillon Sambre-et-Meuse à partir de la frontière française. Les minima oscilleront de 1 degré en Haute Belgique à 5 degrés à la mer. Jeudi, le temps sera sec avec d'abord la possibilité de nuages bas sur de nombreuses régions. Ensuite, des éclaircies devraient se développer l'après-midi. En fin de journée, de nombreux voiles d'altitude, liés à l'approche d'une perturbation, sont attendus. Le mercure montera jusque 6 degrés en Ardenne et jusque 10 ou 11 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Vendredi, il fera d'abord très nuageux et pluvieux. L'après-midi, le temps deviendra variable avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux porteurs de quelques averses. Les maxima atteindront 5 ou 6 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés en Flandre. (Belga)